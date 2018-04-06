Афиша и флаер

МЫ занимаемся организацией фитнес-туров с тренингами для женщин ЦА женщины от 25 до 50 лет , со средним и высоким уровнем дохода, которые могут сорваться в необычное путешествие. Визитка должна быть: яркая лаконичная со слоганом (Разожги свой огонь) Контакты