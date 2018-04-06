Афиша и флаер

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку дизайна упаковки и торговой марки соленных кукурузных шариков «MAISA» ТОО «Nomad Foods» компания специализируется на производстве и реализации: кукурузных палочек, и кукурузных шариков. ТОВАР – кукурузная шарики, уже существующий товар. Необходимо разработать наименование торговой марки и ...
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