Разработка дизайна конверта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку дизайна упаковки и торговой марки соленных кукурузных шариков «MAISA» ТОО «Nomad Foods» компания специализируется на производстве и реализации: кукурузных палочек, и кукурузных шариков. ТОВАР – кукурузная шарики, уже существующий товар. Необходимо разработать наименование торговой марки и ...
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку дизайна упаковки кукурузной палочки «MAISA» ТОО «Nomad Foods» компания специализируется на производстве и реализации: кукурузной палочки, и сырных шариков. ТОВАР – кукурузная палочка, уже существующий товар, ТМ «MAISA» Необходимо разработать новую упаковку для товара. Ценовая ...Завершен6 лет назад
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