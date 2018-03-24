Дизайн логотипов, фирменного стиля, полиграфии.

Здравствуйте, меня зовут Андрей.

Мне 25 лет, из них последние пять я занимаюсь дизайном. По образованию художник (учитель ИЗО).

Я работаю в программах illustrator, corelDRAW, Photoshop, InDesign.

Мое преимущество это художественное образование, знание перспективы, композиции,

колористики и многих других основ живописи и рисунка.

Я работал в ведущих дизайн-студиях Санкт-Петербурга, занимался айдентикой, полиграфией,наружной рекламой.

На данный момент совмещаю работу в офисе с фрилансом.