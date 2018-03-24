Дизайн логотипов, фирменного стиля, полиграфии.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Мне 25 лет, из них последние пять я занимаюсь дизайном. По образованию художник (учитель ИЗО).
Я работаю в программах illustrator, corelDRAW, Photoshop, InDesign.
Мое преимущество это художественное образование, знание перспективы, композиции,
колористики и многих других основ живописи и рисунка.
Я работал в ведущих дизайн-студиях Санкт-Петербурга, занимался айдентикой, полиграфией,наружной рекламой.
На данный момент совмещаю работу в офисе с фрилансом.
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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
7 лет назад
Андрей всё сделал как надо и в срок.
Ответный отзыв
Все хорошо
$6
10 баллов
7 лет назад
Очень быстро и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
Добросовестный заказчик, был на связи, оплатил вовремя.
$5
10 баллов
7 лет назад
Быстро и без лишних слов сделано то что нужно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству. Находился на связи, оплату выполнил вовремя.
$5
10 баллов
7 лет назад
Оперативно отреагировал, быстро представил несколько вариантов на рассмотрение, постоянно находился на связи, и также быстро доработал понравившийся нам вариант Очень ответственный, креативный, и шустрый человек. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству
Логотипы и Знаки
3 отзыва
$5/час
от $10
нет рейтинга
Дизайн продукции
2 отзыва
$5/час
от $20
нет рейтинга
Верстка полиграфии
1 отзыв
$5/час
от $20
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $20
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $50
нет рейтинга