AndreuDits2018

Андрей AndreuDits2018

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн логотипов, фирменного стиля, полиграфии.

Здравствуйте, меня зовут Андрей.

Мне 25 лет, из них последние пять я занимаюсь дизайном. По образованию художник (учитель ИЗО).

Я работаю в программах illustrator, corelDRAW, Photoshop, InDesign.

Мое преимущество это художественное образование, знание перспективы, композиции,

колористики и многих других основ живописи и рисунка.

Я работал в ведущих дизайн-студиях Санкт-Петербурга, занимался айдентикой, полиграфией,наружной рекламой.

На данный момент совмещаю работу в офисе с фрилансом.

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Отзывы заказчиков

5227553
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Разработка дизайна конверта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
keeper_klus
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Отрисовать логотип в кривых
Андрей всё сделал как надо и в срок.
Все хорошо
Ответный отзыв
guest_15233541181318
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Создать логотип
Очень быстро и качественно. Рекомендую
Добросовестный заказчик, был на связи, оплатил вовремя.
Ответный отзыв
alix
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Дизайн визитки
Быстро и без лишних слов сделано то что нужно! Рекомендую!
Рекомендую к сотрудничеству. Находился на связи, оплату выполнил вовремя.
Ответный отзыв
Yanus36
43 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Разработать логотип
Оперативно отреагировал, быстро представил несколько вариантов на рассмотрение, постоянно находился на связи, и также быстро доработал понравившийся нам вариант Очень ответственный, креативный, и шустрый человек. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
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Логотипы и Знаки
3 отзыва
$5/час
от $10
нет рейтинга
Дизайн продукции
2 отзыва
$5/час
от $20
нет рейтинга
Верстка полиграфии
1 отзыв
$5/час
от $20
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $20
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $50
нет рейтинга