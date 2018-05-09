Дизайн ролапа и баннера

Разработать 3 варианта и вписать в существующий макет (исходник в ai) слова "стандарт". Значок должен быть в стилистике этикетки!!! желательно до 17-00 пятницы. Оплата после согласования джипегов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать макет роллапа и баннера с логотипом.
Состав:
1. Лого
2. Слоган.
3. Принт со стоков по тематике
Детали обсужу с исполнителем.
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