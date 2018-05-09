Дизайн ролапа и баннера

Добрый день Необходим текст для подарочного сертификата для сети супермаркетов подарков и товаров для дома. Ассортимент магазина очень большой: посуда, текстиль для дома, подарки, сувениры, декор, освещение. Этот текст будет расположен на обратной странице сертификата. Формат сертификата А6. Алексей.