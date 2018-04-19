Доработать этикетку

Дизайн продукцииЗавершен3 заявки323 просмотра
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Разработать 3 варианта и вписать в существующий макет (исходник в ai) слова "стандарт". Значок должен быть в стилистике этикетки!!! желательно до 17-00 пятницы.

Оплата после согласования джипегов

6 лет назад
artlik
52 годаГреция
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Vladimiriva_eliz
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
все ок, правки без лишних вопросов, коммуникация хорошая, рекомендую
Очень понравилось работать! Быстро и эффективно!)
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