Доработать этикетку

Добрый день Необходим текст для подарочного сертификата для сети супермаркетов подарков и товаров для дома. Ассортимент магазина очень большой: посуда, текстиль для дома, подарки, сувениры, декор, освещение. Этот текст будет расположен на обратной странице сертификата. Формат сертификата А6. Алексей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать 3 варианта и вписать в существующий макет (исходник в ai) слова "стандарт". Значок должен быть в стилистике этикетки!!! желательно до 17-00 пятницы.
Оплата после согласования джипегов
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