Сделать макет в векторе

Дизайн продукцииЗавершен12 заявок213 просмотров
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необходимо сделать макет в Corel Draw для туристической фирмы в цветах для наглядности и в кривых для его изготовления.

6 лет назад
diveelo
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Lera_Mironova
Валерия 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$4
1 день
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