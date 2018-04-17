Сделать макет в векторе

Необходимо разработать и сделать дизайн "маркетинг-кит"для строительной компании. Сайт компании http://masterpola5.ru. Просим при ответе указывать сроки и стоимость услуг, а также контактный номер в востап, телеграмм или вайбер. По возможности присылайте КП. Если никогда не реализовывали, не ...