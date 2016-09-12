Учусь на дизайнера более 12 лет.
Есть среднее профессиональное образование дизайнера. Сейчас обучаюсь на высшем образовании в направлении "Дизайн среды".
Интересны такие направления как промышленный дизайн,параметрический дизайн и графический дизайн.
Портфолио: https://www.behance.net/leroska110d81
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Хороший отзывчивый дизайнер! Довела все до результата!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Работа прошла хорошо и оплата в срок!
$4
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель, все требования соблюдены, все четко и быстро! Отличные цены, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всегда на связи, хорошая постановка задачи и оплата в срок. Рекомендую!
$10
10 баллов
7 лет назад
Приятно работать с профессионалами, Валерия им и является....Работу выполнила за несколько часов, качественно и красиво. Спасибо Вам Валерия!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, было приятно работать! Четко объяснил задачу и оплата в срок. Спасибо за хорошую работу. Рекомендую!
$20
10 баллов
9 лет назад
С Валерией было приятно работать. Решила задачу креативно и в срок. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Приятно было работать. Четкая постановка задачи, всё объяснил и разложил по полочкам. Оплата в срок:)