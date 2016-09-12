Учусь на дизайнера более 12 лет.

Есть среднее профессиональное образование дизайнера. Сейчас обучаюсь на высшем образовании в направлении "Дизайн среды".

Интересны такие направления как промышленный дизайн,параметрический дизайн и графический дизайн.

Портфолио: https://www.behance.net/leroska110d81