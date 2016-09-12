Lera_Mironova

Валерия Lera_Mironova

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Учусь на дизайнера более 12 лет.

Есть среднее профессиональное образование дизайнера. Сейчас обучаюсь на высшем образовании в направлении "Дизайн среды".

Интересны такие направления как промышленный дизайн,параметрический дизайн и графический дизайн.

Портфолио: https://www.behance.net/leroska110d81

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Отзывы заказчиков

placetech
Евгений 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Дизайн визиток
Хороший отзывчивый дизайнер! Довела все до результата!
Отличный заказчик! Работа прошла хорошо и оплата в срок!
Ответный отзыв
diveelo
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Сделать макет в векторе
Отличный исполнитель, все требования соблюдены, все четко и быстро! Отличные цены, рекомендую!
Отличный заказчик! Всегда на связи, хорошая постановка задачи и оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
ProTexno
Денис 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Отрисовать в векторе баннер
Приятно работать с профессионалами, Валерия им и является....Работу выполнила за несколько часов, качественно и красиво. Спасибо Вам Валерия!
Отличный заказчик, было приятно работать! Четко объяснил задачу и оплата в срок. Спасибо за хорошую работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
motolex
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Верстка фотокниги по шаблону (adobe indesign + adobe illustrator)
С Валерией было приятно работать. Решила задачу креативно и в срок. Всем рекомендую!
Отличный заказчик! Приятно было работать. Четкая постановка задачи, всё объяснил и разложил по полочкам. Оплата в срок:)
Ответный отзыв