Нужно сделать дизайн визиток в 4 вариантах с разными фонами и логотипами

У нас есть два логотипа и хотим посмотреть как будут выглядеть визитки на черном фоне и с фото подложкой

сайт Tenderkeeper.ru

Нужен бизнес вариант