Дизайн визиток

Дизайн продукцииЗавершен21 заявка319 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать дизайн визиток в 4 вариантах с разными фонами и логотипами

У нас есть два логотипа и хотим посмотреть как будут выглядеть визитки на черном фоне и с фото подложкой

сайт Tenderkeeper.ru

Нужен бизнес вариант

6 лет назад
placetech
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Lera_Mironova
Валерия 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$10
1 день
Хороший отзывчивый дизайнер! Довела все до результата!
Отличный заказчик! Работа прошла хорошо и оплата в срок!
  • Похожие заказы

  • Создание презентации и медиа-кита

    [list][*]Есть 80% контента и слайдов[*]Нужен общий дизайн и местами копирайт[*]Продукты и услуги event-marketing agency. Хотелось бы чтоб человек имел опыт в написании бизнес презентаций в сфере event-marketing[*]Есть масса фотографий с мероприятий нужно сделать Mood board[*]Кидайте ...

    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • James Bond приглашение на ДР

    Мария, добрый день.  Мне необходимо сделать дизайн пригласительного для моего молодого человека ДР.  Ему исполняется 45 и хотели бы сделать в тематике James Bond. Как базу взять стандартное изображение рекламы фильма Skyfall и на нем отобразить детали приглашения.  Смогли ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо создать"маркетинг-кит"

    Необходимо разработать и сделать дизайн "маркетинг-кит"для строительной компании. Сайт компании http://masterpola5.ru. Просим при ответе указывать сроки и стоимость услуг, а также контактный номер в востап, телеграмм или вайбер. По возможности присылайте КП.  Если никогда не реализовывали, не ...

    Дизайн продукции2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн ролапа и баннера

    Необходимо сделать макет роллапа и баннера с логотипом. Состав: 1. Лого 2. Слоган. 3. Принт со стоков по тематике Детали обсужу с исполнителем.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработать этикетку

    Разработать 3 варианта и вписать в существующий макет (исходник в ai) слова "стандарт". Значок должен быть в стилистике этикетки!!! желательно до 17-00 пятницы. Оплата после согласования джипегов

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад