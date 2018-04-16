James Bond приглашение на ДР

Дизайн продукцииЗакрыт4 заявки44 просмотра
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Мария, добрый день. 

Мне необходимо сделать дизайн пригласительного для моего молодого человека ДР. 

Ему исполняется 45 и хотели бы сделать в тематике James Bond.

Как базу взять стандартное изображение рекламы фильма Skyfall и на нем отобразить детали приглашения. 

Смогли бы мне помочь с этим? 

Маргарита

6 лет назад
guest_15238809754696
6 лет в сервисе
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6 лет назад