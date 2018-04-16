James Bond приглашение на ДР

Мария, добрый день.

Мне необходимо сделать дизайн пригласительного для моего молодого человека ДР.

Ему исполняется 45 и хотели бы сделать в тематике James Bond.

Как базу взять стандартное изображение рекламы фильма Skyfall и на нем отобразить детали приглашения.

Смогли бы мне помочь с этим?

Маргарита