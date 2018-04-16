Дизайн рамки для фотографии

необходимо сделать макет в Corel Draw для туристической фирмы в цветах для наглядности и в кривых для его изготовления.
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необходимо сделать стильный дизайн рамки для фото тренеров участвующих в Танцевальных сборах
пример в прикрепленном файле:
на 4 чел и на одного чел
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