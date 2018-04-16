Дизайн рамки для фотографии

Дизайн продукцииЗакрыт4 заявки149 просмотров
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необходимо сделать стильный дизайн рамки для фото тренеров участвующих  в Танцевальных сборах

пример в прикрепленном файле: 

на 4 чел и на одного чел

6 лет назад
Aleksbuzin
48 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад