Создание презентации и медиа-кита

Дизайн продукцииЗакрыт3 заявки150 просмотров
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  • Есть 80% контента и слайдов
  • Нужен общий дизайн и местами копирайт
  • Продукты и услуги event-marketing agency. Хотелось бы чтоб человек имел опыт в написании бизнес презентаций в сфере event-marketing
  • Есть масса фотографий с мероприятий нужно сделать Mood board
  • Кидайте портфолио, успешному кандидату скину т.з. и проговорим по скапу.
6 лет назад
Katerina_Egorova
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад