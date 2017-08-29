ProTexno

Денис Улитин ProTexno

 
34 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Lera_Mironova
Валерия 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
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Отличный заказчик, было приятно работать! Четко объяснил задачу и оплата в срок. Спасибо за хорошую работу. Рекомендую!
Приятно работать с профессионалами, Валерия им и является....Работу выполнила за несколько часов, качественно и красиво. Спасибо Вам Валерия!
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sstrdr
Онни 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
6 лет назад
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Человек, который знает, чего хочет получить в итоге! Предоставил эскиз и хорошо описал суть работы. (Спасибо за возможность, обращайтесь!)
Задача была выполнена быстро и в полном объёме, доволен сотрудничеством. Буду обращаться и впредь! Спасибо)
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