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Необходимо написать XML, для выгрузки объявлений с циана на яндекс Недвижимость и другие подобные платформы https://yandex.ru/support/realty/agency/home/account-xml-partners-housing.html
HTML-верстка1 заявка
Закрыт
6 лет назад
Необходимо написать XML, для выгрузки объявлений с циана на яндекс Недвижимость и другие подобные платформы https://yandex.ru/support/realty/agency/home/account-xml-partners-housing.html
Необходимо отрисовать готорый логотип в вектор!
Сделать макет, ПО РИСУНКУ для печати баннера 150*180 Цвета. и некоторые элемента можно взять с сайта
нарисовать логотип в векторе и название сайта "protexno.pro"
на основе нескольких баз Excel, нужно создать одну общую базу с онлайн синхронизацией в которой можно будет отслеживать все процессы, статистику, расчет з/п и т.п. так же готов рассмотреть другие варианты