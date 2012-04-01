3D модель схемы квартиры.

Необходим дизайн квартиры-студио для семьи из двух человек. Вариант дизайна бюджетный: имеется ввиду, что материалы и мебель будут покупаться эконом варианта. Поэтому основным критирием будет рациональное размещение и подбор мебели, чтобы удовлетворить максимально жизненные потребности ...
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Необходимо сделать 3D модель квартиры (вид сверху). В наличии чертеж помещения. В прикрепленном файле, 2 зеркальных квартиры. Образец прилагаю. Всего квартир будет 8, две из них состоят из комнаты и санузла, 6 - зеркальные.
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