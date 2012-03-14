Нарисовать фронтальную перспективу комнаты

Здравствуйте! Рассмотрите возможность визуализировать внутри и снаружи помещение, с объектами из стандартных библиотек. Расчёт объёма затраченного материала - нужен. Рабочая площадь 20 на 30 метров. Высота 5 метров - 1 этаж + крыша. Фотореалистичная визуализация не нужна. Используем самые простые ...
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Работа должна быть обязательно выполнена в фотошопе!!!!
Сделать спальню для человека определённой профессии!!!
При согласии всё подробно расскажу)
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