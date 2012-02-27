Дизайн кухни в гостинке

Нужен дизайн проект реконструируемого дома 490 м2, 2 этажа, мансарда, гараж, 4 су, сауна. ДП должен включать следующие разделы: - план обмерный (по данным БТИ, плюс замеры по требованию) - план демонтажа перегородок - план монтажа перегородок - план ...
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добрий день нужно сделать дизайн кухни в гостинк стиле студиие
общий размер кухни 10м2
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