Нужен уникальный дизайн

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт13 заявок244 просмотра
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Добрыдень,

нужен нужен уникальный дизайн. Надо его нарисовать и дать его нам в PSD.

Бизнес страница, страховая компания. Нужен дизайнер стоп сделал всё сам, креативный был.

А ТАКЖЕ:

Вы даёте тут заявку, мы пишем вам сообщения, вы делаете нам набросак страницы как вы бы её представили. За ето мы даём вам 10 Долорав. Если понравится тогда вы делаете вес дизайн. Мы плотим через вебмани.

12 лет назад
break-in-style
41 годГермания
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
masia_777
Макс 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
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