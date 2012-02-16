Необходимо делать фото с мебель и фото с мебелью в интерьере ниже приведу описание заданий 1) часть фотографий мебели нужно делать с любительских фото - т.е. есть фотографии изделий только изготовленных их нужно сделать красивыми ...
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Добрыдень,
нужен нужен уникальный дизайн. Надо его нарисовать и дать его нам в PSD.
Бизнес страница, страховая компания. Нужен дизайнер стоп сделал всё сам, креативный был.
А ТАКЖЕ:
Вы даёте тут заявку, мы пишем вам сообщения, вы делаете нам набросак страницы как вы бы её представили. За ето мы даём вам 10 Долорав. Если понравится тогда вы делаете вес дизайн. Мы плотим через вебмани.
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