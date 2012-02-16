Дизайн-проект дома

$3000
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт14 заявок330 просмотров
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Нужен дизайн проект реконструируемого дома 490 м2, 2 этажа, мансарда, гараж, 4 су, сауна.

ДП должен включать следующие разделы:

- план обмерный (по данным БТИ, плюс замеры по требованию)

- план демонтажа перегородок

- план монтажа перегородок

- план расстановки мебели (в процессе согласования будет меняться раз пять )

- план пола

- план дверных проемов, порогов и стыков пола

- план потолков со светильниками

- план расстановки светильников с выключателями

- план выключателей с привязкой к светильникам (имеются в строительном проекте, треб. изменения)

- план расстановки электрооборудования, розеток, тв розеток

- эскизы встроенной мебели, каминов

- план размещения сантехники (имеется, треб. изменения)

- планы укладки кафельной плитки в су

- визуализация интерьеров, особенно су

Отделка бизнес класса, в классическом стиле. Пол плитка /ламинат, потолок 80% одноуровневый, стены штукатурка/обои.

Чертежи в формате Архикад или Автокад, доступность дизайнера по скайпу в видеорежиме.

12 лет назад
x777xx96
Сергей 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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