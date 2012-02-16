Дизайн-проект дома

Магазин детских игрушек на юго-западе Москвы. Работает более 2х лет. Требуется сделать проект оформления входа магазина (определение концепции оформления, цветовой гаммы, оформление стен, двери, крыльца, выставление света итд). Основная цель - сделать магазин более ...
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Нужен дизайн проект реконструируемого дома 490 м2, 2 этажа, мансарда, гараж, 4 су, сауна.
ДП должен включать следующие разделы:
- план обмерный (по данным БТИ, плюс замеры по требованию)
- план демонтажа перегородок
- план монтажа перегородок
- план расстановки мебели (в процессе согласования будет меняться раз пять )
- план пола
- план дверных проемов, порогов и стыков пола
- план потолков со светильниками
- план расстановки светильников с выключателями
- план выключателей с привязкой к светильникам (имеются в строительном проекте, треб. изменения)
- план расстановки электрооборудования, розеток, тв розеток
- эскизы встроенной мебели, каминов
- план размещения сантехники (имеется, треб. изменения)
- планы укладки кафельной плитки в су
- визуализация интерьеров, особенно су
Отделка бизнес класса, в классическом стиле. Пол плитка /ламинат, потолок 80% одноуровневый, стены штукатурка/обои.
Чертежи в формате Архикад или Автокад, доступность дизайнера по скайпу в видеорежиме.
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