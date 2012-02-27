Дизайн в квартире

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт11 заявок231 просмотр
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Необходимо создать дизайн потолков и стен в двух-комнатной квартире. Материал гипсокартон и декоративные материалы.

План и размеры квартиры , высылаем по договоренности.

СРОЧНО!!!

12 лет назад
daetoya
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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