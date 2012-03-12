Визуализация помещения

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт11 заявок298 просмотров
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Здравствуйте!

Рассмотрите возможность визуализировать внутри и снаружи помещение, с объектами из стандартных библиотек.

Расчёт объёма затраченного материала - нужен.

Рабочая площадь 20 на 30 метров.

Высота 5 метров - 1 этаж + крыша.

Фотореалистичная визуализация не нужна. Используем самые простые для 3Д модели объекты из стандартных библиотек.

Задача минимум - получить простое представление о создаваемом объекте - коробка здания внутри и снаружи, без особой отделки.

Задача максимум - получить полностью готовый и правильно оформленный Проект на здание. Готовый к сдаче в гос.Архитектору.

Я готов платить и минимум, и максимум.

12 лет назад
BrezeNT
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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