Надо сделать дизайн комнаты (на фото отмечена стрелкой) с учетом того что там будет проживать семейная пара + новорожденный.

Можно использовать балкон как рабочий кабинет)))?

И возможно будет ремонт санузла.

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