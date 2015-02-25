Дизайн комнаты

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен6 заявок248 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо сделать дизайн комнаты (на фото отмечена стрелкой) с учетом того что там будет проживать семейная пара + новорожденный.

Можно использовать балкон как рабочий кабинет)))?

И возможно будет ремонт санузла.

Пишите все сюда, в личку не писать.

12 лет назад
f1x
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Angelina-Diz
Анжелика 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Все было четко и быстро
Добросовестный заказчик
  • Похожие заказы

  • Дизайн ресепшн для центра продаж

    $50

    Есть синяя стена (см. приложение) нужно сделать к ней эскиз ресепшн шириной 3 м, высота 1.2м (может сидеть один-два человека) Стиль деловой Желательно некоторая закругленность при виде сверху (не прямой стол) Основной цвет такой как на стене, ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн в квартире

    Необходимо создать дизайн потолков и стен в двух-комнатной квартире. Материал гипсокартон и декоративные материалы. План и размеры квартиры , высылаем по договоренности. СРОЧНО!!!

    Интерьеры и Экстерьеры11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн-проект дома

    $3000

    Нужен дизайн проект реконструируемого дома 490 м2, 2 этажа, мансарда, гараж, 4 су, сауна. ДП должен включать следующие разделы: - план обмерный (по данным БТИ, плюс замеры по требованию) - план демонтажа перегородок - план монтажа перегородок - план ...

    Интерьеры и Экстерьеры14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оформление входа магазина детских игрушек

    Магазин детских игрушек на юго-западе Москвы. Работает более 2х лет. Требуется сделать проект оформления входа магазина (определение концепции оформления, цветовой гаммы, оформление стен, двери, крыльца, выставление света итд). Основная цель - сделать магазин более ...

    Интерьеры и Экстерьеры11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен уникальный дизайн

    Добрыдень, нужен нужен уникальный дизайн. Надо его нарисовать и дать его нам в PSD. Бизнес страница, страховая компания. Нужен дизайнер стоп сделал всё сам, креативный был. А ТАКЖЕ: Вы даёте тут заявку, мы пишем вам сообщения, вы делаете ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн мебели

    Необходимо делать фото с мебель и фото с мебелью в интерьере ниже приведу описание заданий 1) часть фотографий мебели нужно делать с любительских фото - т.е. есть фотографии изделий только изготовленных их нужно сделать красивыми ...

    Интерьеры и Экстерьеры9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка эскиза идеи въезной группы

    Для парка активного отдыха необходимо разработать эскиз идею въездной группы. Состоящей из помещения охраны, арки со шлагбаумом и декоративного забора. Также необходимо ландшафтное оформление перед въездной группой. Работу предоставить в электронном виде 3d визуализация 2 3 видовые ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад