Визуализация интерьера с размерами мебели и элект.

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт9 заявок231 просмотр
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Требуется визуализация и дизайн интерьера для малогабаритной двушки (ок. 44 м2) с нанесением размеров мебели и разводкой электричества (розетки, выключатели и т.д.)

Бюджет обсуждаем. Подробности в личку.

12 лет назад
EZrider
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
pig_pen
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$450
5 дней
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