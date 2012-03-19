Визуализация интерьера с размерами мебели и элект.

Надо сделать дизайн комнаты (на фото отмечена стрелкой) с учетом того что там будет проживать семейная пара + новорожденный. Можно использовать балкон как рабочий кабинет)))? И возможно будет ремонт санузла. Пишите все сюда, в личку не писать.