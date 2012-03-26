Дизайн комнаты 17м

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт14 заявок436 просмотров
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Требуется функциональный дизайн интерьера прямоугольной комнаты 2,6 х 6,5 м. Из комнаты имеется выход на балкон (по меньшей стороне).

Стиль: современный, High-Tech.

Цветовая гамма: сиреневые тона.

Напольное покрытие досталось от предыдущих хозяев – светло-коричневый ламинат.

Необходимы зоны:

1) Рабочая, письменный или компьютерный стол

2) Спальная, шкаф-кровать, туалетный столик

3) Гостиная, мягкая мебель (диван-кровать) на 2 чел, можно угловой, домашний кинотеатр и плазменная панель – крепление на стене, книжная полка

4) Гардеробная – шкаф для одежды

5) Зона для кроватки малыша, закрытая

Освещение – на выбор исполнителя, любим поярче

12 лет назад
Den43
Денис 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
Выбранные исполнители
Tanya_diz
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$7
3 дня
Tanya_diz | 11.04.2012 в 16:46 Работу начала, но пока небольшие наработки... Tanya_diz | 16.04.2012 в 12:02 ...Эскизы пока в разработке, ждите в среду! Tanya_diz | 19.04.2012 в 11:42 Денис! Когда взялась за ваш проект, оказалось, что столько мебели, сколько вы запросили в этой комнате разместить просто нереально! Нужно отказаться от какой-то мебели т.к. это даже при огромном желании НЕРЕАЛЬНО!!! Все конечно зашибись, у меня только один вопрос - так как же Вы взялись за проект (размеры комнаты в нем были указаны), сказали да, получили мое согласие на предоплату, сказали мне ждите до среды, сегодня четверг, ничего нет, и сейчас только пишете НЕРЕАЛЬНО? Исполнителя не рекомендую, т.к вначале он делает заявку, потом беспокоится о предоплате и только потом читает задание. Жаль потраченного времени, когда говорят, что делают, а на самом деле водят за нос. PS вариант исправления ситуации был предложен.
vitebskaya
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Отказ исполнителя от работы. Прошу других заказчиков не расценивать этот отзыв отрицательным. Просто исполнителем необдуманно была указана цена, что считаю не правильным. Дал слово - держись. Сам слово держу (иногда приходится за свой счет) и от других требую того же. Sorry for poor outcome.
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