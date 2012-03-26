Дизайн комнаты 17м

Tanya_diz | 11.04.2012 в 16:46 Работу начала, но пока небольшие наработки... Tanya_diz | 16.04.2012 в 12:02 ...Эскизы пока в разработке, ждите в среду! Tanya_diz | 19.04.2012 в 11:42 Денис! Когда взялась за ваш проект, оказалось, что столько мебели, сколько вы запросили в этой комнате разместить просто нереально! Нужно отказаться от какой-то мебели т.к. это даже при огромном желании НЕРЕАЛЬНО!!! Все конечно зашибись, у меня только один вопрос - так как же Вы взялись за проект (размеры комнаты в нем были указаны), сказали да, получили мое согласие на предоплату, сказали мне ждите до среды, сегодня четверг, ничего нет, и сейчас только пишете НЕРЕАЛЬНО? Исполнителя не рекомендую, т.к вначале он делает заявку, потом беспокоится о предоплате и только потом читает задание. Жаль потраченного времени, когда говорят, что делают, а на самом деле водят за нос. PS вариант исправления ситуации был предложен.