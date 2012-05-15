Квартира студио

Необходим дизайн квартиры-студио для семьи из двух человек. Вариант дизайна бюджетный: имеется ввиду, что материалы и мебель будут покупаться эконом варианта. Поэтому основным критирием будет рациональное размещение и подбор мебели, чтобы удовлетворить максимально жизненные потребности в квартире. Приемуществом будет выбор материала с "Эпицентра" (или, возможно, с вашего источника). В приложении найдете планировку квартиры с размерами+та стена, где расположено окно; +приблизительный вариант (однако вы можете предложить исключительно свой). Особенности: внутренние размеры санузла занижены на 3 см с каждой стороны (что примерно уйдет на кладку кафеля); из мебели есть своя кровать размером 140х200 см.

Пожелания в квартире, помимо, кровати, должен находится небольшой раскладной диванчик для 2-х человек. Главное что мне необходимо - это рацирнальное размещение мебели в данном пространстве с такими зонами: спальное место, рабочее место, кухня, место для гостей+рациональное размещение предметов в санузле.

Остальный вопросы пишите в личку.