Квартира студио

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен19 заявок478 просмотров
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Необходим дизайн квартиры-студио для семьи из двух человек. Вариант дизайна бюджетный: имеется ввиду, что материалы и мебель будут покупаться эконом варианта. Поэтому основным критирием будет рациональное размещение и подбор мебели, чтобы удовлетворить максимально жизненные потребности в квартире. Приемуществом будет выбор материала с "Эпицентра" (или, возможно, с вашего источника). В приложении найдете планировку квартиры с размерами+та стена, где расположено окно; +приблизительный вариант (однако вы можете предложить исключительно свой). Особенности: внутренние размеры санузла занижены на 3 см с каждой стороны (что примерно уйдет на кладку кафеля); из мебели есть своя кровать размером 140х200 см.

Пожелания в квартире, помимо, кровати, должен находится небольшой раскладной диванчик для 2-х человек. Главное что мне необходимо - это рацирнальное размещение мебели в данном пространстве с такими зонами: спальное место, рабочее место, кухня, место для гостей+рациональное размещение предметов в санузле.

Остальный вопросы пишите в личку.

12 лет назад
flexible86
Андрей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
WebArtyom
Артём 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
12 лет назад
$300
5 дней
Все в порядке!
Отличный заказчик! Всё супер чёткое ТЗ! Деньги вовремя и приятен в общении!! Рад был сотрудничать!!!
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