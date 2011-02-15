3D моделлер, MODELLING
Моделирую в 3DsMAX, v-ray
мебель, техника, любой сложности.
архитектура, котеджи, многоэтажки.
понимание чертежей. опыт, оперативность, качество.
Портфолио
- Настольный светильник265 просмотров
- Ночной ракурс355 просмотров
- Загородный дом 3348 просмотров
- Загородный дом 2316 просмотров
- Загородный дом316 просмотров
- Плетеная мебель и предметы из роттанга260 просмотров
- Стул, плетенка331 просмотр
- Дом с курантами455 просмотров
- Современная классика281 просмотр
- Пять уровней крыши267 просмотров
- Жилой дом250 просмотров
- Оранжевая многоэтажка в Питере2133 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Оценка, действительно ДЕСЯТЬ баллов. Было очень приятно сотрудничать. Работа выполнена опреативно, четко, профессионально. Одно слово - мастер своего дела. Спасибо.
Ответный отзыв
Рекомендую как порядочного заказчика. Побольше бы таких. Задание поставлено четко, быстро, все уточнения выдавались моментально, соответственно выполнить заказ удалось в минимальные сроки. с оплатой проблем не было. по первому слову все оплачено.
$20
10 баллов
13 лет назад
Зделал все просто супер, очень понравилось, большое спасибо! с ув. Виталий
Ответный отзыв
Хороший, порядочный заказчик. Четко и ясно поставлена задача, оплата поступила очень оперативно.
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
от $80
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3D-графика
1 отзыв
от $10
от 1 дня
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