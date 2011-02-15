ruwolf

Виктор Иванченко ruwolf

 
42 годаУкраина/Николаев
20 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
3D моделлер, MODELLING

Моделирую в 3DsMAX, v-ray

мебель, техника, любой сложности.

архитектура, котеджи, многоэтажки.

понимание чертежей. опыт, оперативность, качество.

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Отзывы заказчиков
IgnatovaOlga
Ольга 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
3D модель схемы квартиры.
Оценка, действительно ДЕСЯТЬ баллов. Было очень приятно сотрудничать. Работа выполнена опреативно, четко, профессионально. Одно слово - мастер своего дела. Спасибо.
Рекомендую как порядочного заказчика. Побольше бы таких. Задание поставлено четко, быстро, все уточнения выдавались моментально, соответственно выполнить заказ удалось в минимальные сроки. с оплатой проблем не было. по первому слову все оплачено.
Ответный отзыв
4tyres
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Карта проезда
Зделал все просто супер, очень понравилось, большое спасибо! с ув. Виталий
Хороший, порядочный заказчик. Четко и ясно поставлена задача, оплата поступила очень оперативно.
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
от $80
#65
3D-графика
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#133