Выполнить рендер 3D объекта

Имеется объект "робот" в 3D Max, необходимо выполнить рендер на его базе в ~10 положениях (для разделов сайта) с добавлением 3D объектов и подбором наиболее благоприятных ракурсов.

Т.е. на выходе должно получиться ~10 картинок в формате PNG 1200х1200. Для рендеринга желательно использовать VRay или аналог, что бы добиться максимального качества.

Пример: http://www.shutterstock.com/pic-56093065/stock-photo--d-render-of-robot-with-books.html.

Более подробно с исполнителем.

Предпочтения людям имеющим опыт работы в данном направлении и творческий подход.