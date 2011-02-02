Выполнить рендер 3D объекта

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен22 заявки454 просмотра

Имеется объект "робот" в 3D Max, необходимо выполнить рендер на его базе в ~10 положениях (для разделов сайта) с добавлением 3D объектов и подбором наиболее благоприятных ракурсов.

Т.е. на выходе должно получиться ~10 картинок в формате PNG 1200х1200. Для рендеринга желательно использовать VRay или аналог, что бы добиться максимального качества.

Пример: http://www.shutterstock.com/pic-56093065/stock-photo--d-render-of-robot-with-books.html.

Более подробно с исполнителем.

Предпочтения людям имеющим опыт работы в данном направлении и творческий подход.

3ds Max
14 лет назад
xcom75
Алексй 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Solventi
Каспар 
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$100
4 дня
Работа выполнена качественно, точно в соответствии с моими пожеланиями и требованиями ТЗ (даже больше чем оговаривалось первоначально). Исполнитель оперативен, очень приятен в общении, всегда идет навстречу пожеланиям заказчика. От сотрудничества остались только позитивные эмоции. Чувствуется высокий профессиональный уровень и хорошая многолетняя практика. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с данным исполнителем.
Хорошо сработались, Заказчик всегда на связи, любые вопросы по заданию решаются мгновенно. Оплата своевременная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Solventi
Каспар 
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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