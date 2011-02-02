Нужно по идее срочно.но я так понял от сроков цена зависит,подскажите как будет и так и так,тобишь срочно и просто. 1) Лицо в профиль сделать http://xmages.net/storage/10/1/0/e/2/upload/226caf1c.jpg ...
Выполнить рендер 3D объекта
Имеется объект "робот" в 3D Max, необходимо выполнить рендер на его базе в ~10 положениях (для разделов сайта) с добавлением 3D объектов и подбором наиболее благоприятных ракурсов.
Т.е. на выходе должно получиться ~10 картинок в формате PNG 1200х1200. Для рендеринга желательно использовать VRay или аналог, что бы добиться максимального качества.
Пример: http://www.shutterstock.com/pic-56093065/stock-photo--d-render-of-robot-with-books.html.
Более подробно с исполнителем.
Предпочтения людям имеющим опыт работы в данном направлении и творческий подход.
Выбранный исполнитель
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