Создание 3D модели мужского кольца\печатки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен14 заявок628 просмотров

Хотелось бы сделать себе красивую золотую печаточку/кольцо ,чтобы там было написано сверху: -MAX-

Для ювелира нужен эскиз кольца. Для удобство решил сделать 3д модель кольца ,распечатать потмо и показать ему.

3д модель кольца делать некогда, поэтому приходится заказывать тут.

В общем основа печатки примерно такая как в фотках в приложении.

Нужно чтобы сверху была надписбЖ -MAX-

а вот как уже её красивее оформить - задача для исполнителя: или надпись вдавленную сделать в металл и в борозды вставить камни, или прсото сверху камнями выложить, или сверху сделать надпайку металлом (http://img80.imageshack.us/img80/570/2mr01t465006.jpg) и по краям камнями напрмиер. надо пробовать и смотреть как получится красивее, но желательно чтобы камней побольше было, чтоб блестело как бэ ))

Очень нравится вот это кольцо (как оформлено)

http://img684.imageshack.us/img684/8932/2mr42t162532.jpg

но здесь платформа сверху круглая и надпись мою будет трудно оформить, а вот по краям сделано очень классно

14 лет назад
maximm
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Solventi
Каспар 
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Отлично понимает то что я хочу (легко работать), выполняет всё красиво. Огромное спасибо!
Хороший заказчик, все четко, оплата своевременная, требования к работе обоснованные. Всем рекомендую

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Solventi
Каспар 
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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