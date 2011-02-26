Здравтсвуйте. Нужно сделать панорамный обзор квартиры и обзор участка. Пример, как должно быть: http://www.bereg-city.ru/houses/tour/ http://www.bereg-city.ru/flats/tour/ Фотографии или 3д модели предоставлю. С уважением, Иван
Создание 3D модели мужского кольца\печатки
Хотелось бы сделать себе красивую золотую печаточку/кольцо ,чтобы там было написано сверху: -MAX-
Для ювелира нужен эскиз кольца. Для удобство решил сделать 3д модель кольца ,распечатать потмо и показать ему.
3д модель кольца делать некогда, поэтому приходится заказывать тут.
В общем основа печатки примерно такая как в фотках в приложении.
Нужно чтобы сверху была надписбЖ -MAX-
а вот как уже её красивее оформить - задача для исполнителя: или надпись вдавленную сделать в металл и в борозды вставить камни, или прсото сверху камнями выложить, или сверху сделать надпайку металлом (http://img80.imageshack.us/img80/570/2mr01t465006.jpg) и по краям камнями напрмиер. надо пробовать и смотреть как получится красивее, но желательно чтобы камней побольше было, чтоб блестело как бэ ))
Очень нравится вот это кольцо (как оформлено)
http://img684.imageshack.us/img684/8932/2mr42t162532.jpg
но здесь платформа сверху круглая и надпись мою будет трудно оформить, а вот по краям сделано очень классно
Выбранный исполнитель
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