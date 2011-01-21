Необходимо создать тайлящуюся текстуру земли размером 2048х2048 пикселя.

Текстура земли должна быть выполнена в аналогичной цветовой гамме текстуры из приложенного примера но другого масштаба: 1 метр земли должен быть представлен примерно 10-ю пикселями. Т.е. вся текстура должна покрывать примерно 200 метров.

Должно получиться два файла:

DiffuseSpecular, который содержит в RGB каналах Diffuse цвет текстуры, а в альфа-канале Specular.

NormalHeight, который содержит карту нормалей в RGB и высоту точки в альфа-канале.