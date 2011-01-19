Анимация 3D модели БТР

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт7 заявок367 просмотров

Задача:

Выполнить анимацию модели из приложения (БТР).

- Анимация движения пушки вверх/вниз

- Движение башни влево/вправо

- Перемещение (см пункт 6).

- Повреждение (уничтожение, взрыв) (имитация попадания ракетой)

Примечание:

1. Текстурные координаты модели нормализованы

2. Должны присутствовать как минимум две текстуры: дифузная текстура цвета и текстура нормалей

(текстура нормалей для увеличения детализации модели). Размерность текстуры 512х512.

3. Анимация центров вращения моделей должна быть правильной

4. Формат готовых (анимированных) моделей Autodesk MAYA v11

5. По возможности сделать текстуру  для бликов и текстуру для ambient occlusion

6. Анимации, например двигающегося танка, должна быть циклическая , танк на месте стоит, гусеницы двигаються, колеса вращаются И модели должны быть выставлены относительно нулевого уровня правильно

ось x - по направлению движения

Приложение:

http://silentcode.org/upload/btr.rar

14 лет назад
snn3
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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