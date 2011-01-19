Имеется объект "робот" в 3D Max, необходимо выполнить рендер на его базе в ~10 положениях (для разделов сайта) с добавлением 3D объектов и подбором наиболее благоприятных ракурсов. Т.е. на выходе должно получиться ~10 картинок ...
Анимация 3D модели БТР
Задача:
Выполнить анимацию модели из приложения (БТР).
- Анимация движения пушки вверх/вниз
- Движение башни влево/вправо
- Перемещение (см пункт 6).
- Повреждение (уничтожение, взрыв) (имитация попадания ракетой)
Примечание:
1. Текстурные координаты модели нормализованы
2. Должны присутствовать как минимум две текстуры: дифузная текстура цвета и текстура нормалей
(текстура нормалей для увеличения детализации модели). Размерность текстуры 512х512.
3. Анимация центров вращения моделей должна быть правильной
4. Формат готовых (анимированных) моделей Autodesk MAYA v11
5. По возможности сделать текстуру для бликов и текстуру для ambient occlusion
6. Анимации, например двигающегося танка, должна быть циклическая , танк на месте стоит, гусеницы двигаються, колеса вращаются И модели должны быть выставлены относительно нулевого уровня правильно
ось x - по направлению движения
Приложение:
Заявки фрилансеров
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