Задача: Реализовать на главную страницу интернет-магазина модуль просмотра избранных товаров в 3d, как это реализовано вот здесь http://www.mvideo.ru/products/244153.html (нажать кнопку "3D просмотр"). Разница лишь в том, что товар ...
Дизайн-проект технического сервисного центра
Необходимо разработать дизайн-проект фасада и помещений магазина и сервисного центра (Площадь 135 м2+24 м2 входная группа).
Результат:эскизный проект,рабочка,визуализация.
Заявки фрилансеров
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