Просмотр товара в 3d для интернет магазина

Задача:

Реализовать на главную страницу интернет-магазина модуль просмотра избранных товаров в 3d,

как это реализовано вот здесь http://www.mvideo.ru/products/244153.html (нажать кнопку "3D просмотр").

Разница лишь в том, что товар будет вращаться на 180 градусов, а не на 360. А после полного оборота одного товара - подгружается следующий. Всего их будет около 6.

От исполнителя требуется только программное решение, фотографии с разных ракурсов - с меня.

Подробнее все расписано в ТЗ, которое пришлю выбранному исполнителю.

Интересуют ориентировочные сроки реализации и стоимость.