Дизайн сайта по выбору техники

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок295 просмотров

Нужен дизайн сайта

На сайте будут статьи с советами по выбору техники и обзоры новинок.

Сайт в светлых тонах.

Каталог товаров:

Крупная бытовая техника

* Микроволновые печи

* Морозильные камеры

* Плиты

* Портативные холодильники

* Посудомоечные машины

* Стиральные машины

* Холодильники

Встраиваемая техника

* Встраиваемые варочные поверхности

* Встраиваемые духовки

* Встраиваемые микроволновые печи

* Встраиваемые посудомоечные машины

* Встраиваемые стиральные машины

* Встраиваемые холодильники

* Вытяжки

Мелкая бытовая техника

* Машинки для чистки трикотажа

* Пылесосы

* Утюги

* Швейные машины

* Электроинструменты

Приборы личного пользования

* Грелки электрические

* Зубные щётки

* Косметические приборы

* Массажёры

* Напольные весы

* Приборы для укладки

* Сушилки для обуви

* Триммеры

* Фены

* Электробритвы

* Эпиляторы

Техника для кухни

* Барбекю

* Блендеры

* Бутербродницы

* Гриль

* Измельчители

* Йогуртницы

* Кофеварки

* Кофемолки

* Кухонные весы

* Кухонные комбайны

* Ломтерезки

* Медленноварки

* Миксеры

* Мороженицы

* Мясорубки

* Очистители воды

* Пароварки

* Плитки

* Скороварки

* Соковыжималки

* Сушка для продуктов, сушка для овощей и фруктов

* Тостеры

* Фритюрницы

* Хлебопечки

* Чайники

* Электропечи

Компьютерная техника

* ЖК-мониторы

* Игровые приставки

* Ноутбуки

* Персональные компьютеры

* Программное обеспечение

Оргтехника

* МФУ лазерные

* МФУ струйные

* Принтеры лазерные

* Принтеры струйные

Телефония

* Мобильные телефоны

* Переговорные устройства

* Радиотелефоны

* Телефоны стационарные

* Факсимильные аппараты

Цифровое фото

* Карты памяти

* Фотопринтеры

* Фоторамки цифровые

* Цифровые фотоаппараты

Портативная электроника

* Планшетные ПК

* Электронные книги

* Электронные переводчики

Аксессуары

* Аксессуары для фото, видео

* Аксессуары к телефонам

* Гарнитуры и наушники

* Кардридеры

Кондиционеры и вентиляторы

* Вентиляторы

* Кондиционеры

Увлажнители, воздухоочистители, климат-системы

* Очистители воздуха

* Увлажнители воздуха

Водонагреватели

* Водонагреватели накопительные

* Газовые колонки

Обогреватели

* Газовые обогреватели

* Инфракрасные обогреватели

* Климат-комбайны

* Конвекторы

* Масляные обогреватели

* Тепловентиляторы

* Электрокамины

Телевизоры

* LED-телевизоры

* ЖК Телевизоры

* Плазменные телевизоры

* Телевизоры кинескопные

* Телевизоры комбо (с DVD/VHS)

Hi-Fi техника

* Hi-Fi AV ресиверы

* Hi-Fi акустика

* Медиаплееры

* Проекторы

* Пульты универсальные

Автомобильная электроника

* GPS-навигаторы

* Автомобильная акустика

* Автомобильные DVD

* Автомобильные усилители

* АвтоОхранные Комплексы

* АвтоПульты

* Авторесиверы

* АвтоСаб-Корпуса

* Авто-Телевизоры

Персональное аудио/видео

* MP3-плееры

* MP3-плееры с HD

* Видеокамеры

* Диктофоны цифровые

* Радиоприёмники

* Синтезаторы

* Часы

* Часы-радио

14 лет назад
kiprik
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Katena13
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$60
4 дня
Дизайн сайта был нарисован с учётом всех моих требований и самое главное вовремя. Спасибо за работу!
Очень хороший заказчик! было приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Katena13
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна сайта

    Разработка дизайн сайта с вас на выходе только psd по слоям дизайна Главной страницы и страницы каталога Эскизы страниц структура и расположения граф элементов уже показаны нужна только грамотная отрисовка макета от ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн темплейта

    Ищу дизайнера для небольшой модификации готового уже темплейта PSD для newsletter. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ). То есть человека в основном ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн 1 страницы

    $115

    Задача: Разработать сайт для страхового брокера Стилистика дизайна разрабатываемого веб-сайта: Дизайн тянущийся на 1628рх Клиенты: Необходимо ориентироваться на крупный бизнес ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    Привет профессионалам. Нужно переделать действующий сайт www.ooostoik.ru Занимаемся строительством частных загородных домов, ремонтом квартир. Нравится вот этот сайт www.m-dom.ru Нравится расположение фотогалереи Но шапка сайта нравится вот ...

    Дизайн сайтов6 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад

  • Шапка форума

    Необходимо нарисовать шапку форума. Ссылка http://yurist-forum.ru/index.php?styleid=12 Все что снизу, включая баннер "Юрдекс" остается, все что выше нужно изменить, необходимо нарисовать логотип, меню пользователя, до авторизации и после, оставить место под рекламный баннер. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта рекламного агентства

    $200

    Постановка задачи: По прототипам (2 шт) из приложения требуется разработать: - дизайн сайта рекламного агентства. - логотип компании Цветовая гамма: - на усмотрение дизайнера. цвета свойственные данной ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн + верстка + натяжка дизайна на joomla.

    $100

    Здравствуйте. Итак, нужно нарисовать дизайн для joomla, потом сверстать его, и в результате — натянуть на сайт. Сайт военной тематики, оформление нужно соответствующее. Верстка блочная, кроссбраузерная, не резиновая. По срокам: ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад