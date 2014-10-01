kiprik

Сергей kiprik

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Написание ответов на форумах (постинг)

    $22

    В чем состоит задание: Размещение ответов (со ссылкой) исключительно на украинских форумах. Один ответ - это 200 знаков, стоимость 5 грн (17 рублей). Если согласны - пишите в ЛС, дам тестовое задание.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размещение ответов (постов) на форумах (со ссылкой)

    $32

    В чем состоит задание: Размещение ответов (постов) на форумах (со ссылкой) Требования к контенту и уникальности: Целью служит повышения трастовости целевых сайтов размещением живых постов на тематических ветках форумов ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • 4 рерайта статьи на финансово-банковскую тематику

    $8

    Уникальность от 90%, качественный тематический рерайт статьи с одного источника. Статья доступна по ссылке: http://ubr.ua/companies-news/other/novoe-lico-kso-308887 Каждый рерайт сократить до 2000 знаков без пробелов.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 13 рерайтов статьи на финансово-банковскую тематику

    $26

    Уникальность от 90%, качественный тематический рерайт статьи с одного источника. Статья доступна по ссылке: http://podrobnosti.ua/promo/2014/10/01/995743.html Каждый рерайт сократить до 2000 знаков без пробелов.

    HTML
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание обзора мобильного приложения

    $70

    Доброго времени суток! Нужно написать обзор мобильного приложения (финансовая тематика) По количеству символов ориентир - 3тыс Уникальность по адвего — не менее 90%. Примеры http://gagadget.com/windows-phone/ ...

    HTML
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 5 рерайтов одной статьи

    $10

    Доброго времени суток! Необходимо написать 5 рерайтов одного текста. Количество знаков без пробелов в одном рерайте - 2000-2500 (не менее 2000). Уникальность по адвего - не менее 90%. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт статьи - 2000 зн.бп.

    $4

    Доброго времени суток! Необходимо написать 1 рерайт. Тематика - ипотечное кредитование в определенном банке. Объем - 2000 зн. бп (не меньше). Уникальность по Адвего — 90%. Сам ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 2 рерайта одной статьи

    $8

    Добрый день! Необходимо написать 2 рерайта одной статьи. Тема - "Оформление ипотечного кредита". 2000 зн. бп. для каждого рерайта. Уникальность по Адвего - 90%. Итого - 4000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание 4 обзоров товаров и 4 статей

    $60

    Доброго времени суток! Необходим копирайтер, который напишет 8 статей. Из них: 4 обзора на товары; 4 информационные статьи. Тематика - климатическая техника (нагреватели, кондиционеры, радиаторы). Количество ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Корпоративный сайт

    $500

    Господа! Необходим профессионал для реализации проекта по созданию корпоративного сайта компании. Готов хорошо оплатить работу! Дизайн готов, необходимы работы по верстке и программингу. Требуемый движок - wordpress. Функционал не сложный ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать и натянуть сайт на WP

    Доброго времени суток! Необходимо выбрать тему twentyeleven и на её основании сверстать новую тему с существующим дизайном (ссылку на сайт кину интересующимся исполнителям в личку), натянуть верстку на платформу. ...

    WordPress
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать flash баннер

    $100

    Здравствуйте. Требуется создать линейку однотипных flash баннер (прогнозируемое число - 10). ТЗ в прикреплении.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн одностраничного сайта

    $50

    Доброго времени суток! Необходимо нарисовать дизайн для одностраничного сайта-формы заказа услуги. ТЗ в прикреплении. Заявки без указания стоимости и сроков не рассматриваются.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта РА

    $500

    Доброго дня, Господа web дизайнеры! Требуется дизайн в фирменном стиле агентства интернет рекламы для западного рынка (Европа, США). Детальное ТЗ в атаче. Дизайн должен соответствовать понятиям - солидно, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать 5 баннеров

    $50

    Необходимо нарисовать 5 баннеров размером 700х300. Баннера будут размещаться на главной странице интернет магазина бытовой техники и электроники и будут служить для перехода на внутренние страницы: цифровые фотокамеры, мобильные телефоны, ноутбуки, телевизоры, бытовая техника ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Контент-менеджер удаленно

    $165

    Требуется контент-менеджер для написания материалов по тематике: бытовая, цифровая техника, мебель, туризм. Основные требования: - русский язык - эксперт; - 45 статей/обзоров на указанную выше тематику в неделю (от 2000 тыс.символов); ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
5 рерайтов одной статьи
Подробная постановка задачи, оплата в оговоренные сроки, заказчик всегда на связи и очень вежлив. Спасибо. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Отличная работа! Спасибо!
Ответный отзыв
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Написание 4 обзоров товаров и 4 статей
Рекомендую Сергея! Надежный, вежливый человек.
Отличная работа, спасибо!
Ответный отзыв
stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
$8
10 баллов
11 лет назад
2 рерайта одной статьи
Четкая постановка задачи. Предоставление материала для работы. Соблюдение договоренностей по оплате.
Хорошая работа. Спасибо!
Ответный отзыв
rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$188
10 баллов
12 лет назад
Создать flash баннер
Спасибо за интересный проект и своевременную оплату. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Очень доволен сотрудничеством. Владислав крутой специалист. Все пожелания были реализованы раньше оговоренного срока. Советую как ответственного профессионала своего дела! Владислав, огромное спасибо.
Ответный отзыв
Askuzin
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Дизайн одностраничного сайта
Положительный заказчик, уверенный в том, что ему надо, конструктивно дает задание!
Александр учел все пожелания в сроки и качественно. Рекомендую как ответственного исполнителя.
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