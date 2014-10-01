Ищем копирайтера, способного писать качественные статьи по автотаматике.
- $9Копирайтинг28 заявокЗакрыт10 лет назад
- $22
В чем состоит задание: Размещение ответов (со ссылкой) исключительно на украинских форумах. Один ответ - это 200 знаков, стоимость 5 грн (17 рублей). Если согласны - пишите в ЛС, дам тестовое задание.Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $32
В чем состоит задание: Размещение ответов (постов) на форумах (со ссылкой) Требования к контенту и уникальности: Целью служит повышения трастовости целевых сайтов размещением живых постов на тематических ветках форумов ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $8
Уникальность от 90%, качественный тематический рерайт статьи с одного источника. Статья доступна по ссылке: http://ubp.com.ua/finance/2014/10/10/122006/ Каждый рерайт сократить до 2000 знаков без пробелов.Закрыт11 лет назад
- $8
Уникальность от 90%, качественный тематический рерайт статьи с одного источника. Статья доступна по ссылке: http://ubr.ua/companies-news/other/novoe-lico-kso-308887 Каждый рерайт сократить до 2000 знаков без пробелов.Закрыт11 лет назад
- $26
Уникальность от 90%, качественный тематический рерайт статьи с одного источника. Статья доступна по ссылке: http://podrobnosti.ua/promo/2014/10/01/995743.html Каждый рерайт сократить до 2000 знаков без пробелов.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Уникальность от 90%, качественный тематический рерайт статьи с одного источника. Доступна по ссылке: http://podrobnosti.ua/promo/2014/10/01/995743.html Сократить до 2000 знаков без пробелов.Закрыт11 лет назад
- $70
Доброго времени суток! Нужно написать обзор мобильного приложения (финансовая тематика) По количеству символов ориентир - 3тыс Уникальность по адвего — не менее 90%. Примеры http://gagadget.com/windows-phone/ ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Доброго времени суток! Необходимо написать 5 рерайтов одного текста. Количество знаков без пробелов в одном рерайте - 2000-2500 (не менее 2000). Уникальность по адвего - не менее 90%. ...Завершен11 лет назад
- $4
Доброго времени суток! Необходимо написать 1 рерайт. Тематика - ипотечное кредитование в определенном банке. Объем - 2000 зн. бп (не меньше). Уникальность по Адвего — 90%. Сам ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $8
Добрый день! Необходимо написать 2 рерайта одной статьи. Тема - "Оформление ипотечного кредита". 2000 зн. бп. для каждого рерайта. Уникальность по Адвего - 90%. Итого - 4000 ...Завершен11 лет назад
- $60
Доброго времени суток! Необходим копирайтер, который напишет 8 статей. Из них: 4 обзора на товары; 4 информационные статьи. Тематика - климатическая техника (нагреватели, кондиционеры, радиаторы). Количество ...Завершен11 лет назад
- $500
Господа! Необходим профессионал для реализации проекта по созданию корпоративного сайта компании. Готов хорошо оплатить работу! Дизайн готов, необходимы работы по верстке и программингу. Требуемый движок - wordpress. Функционал не сложный ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо выбрать тему twentyeleven и на её основании сверстать новую тему с существующим дизайном (ссылку на сайт кину интересующимся исполнителям в личку), натянуть верстку на платформу. ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте. Необходим копирайтер для написания аналитических статей для интернет магазина шин и дисков. В неделю по 2 статьи - 1 о шинах, вторая - о дисках. Объем статей - в районе 4-5 ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте. Требуется создать линейку однотипных flash баннер (прогнозируемое число - 10). ТЗ в прикреплении.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Доброго времени суток! Необходимо нарисовать дизайн для одностраничного сайта-формы заказа услуги. ТЗ в прикреплении. Заявки без указания стоимости и сроков не рассматриваются.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Доброго дня, Господа web дизайнеры! Требуется дизайн в фирменном стиле агентства интернет рекламы для западного рынка (Европа, США). Детальное ТЗ в атаче. Дизайн должен соответствовать понятиям - солидно, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать 5 баннеров размером 700х300. Баннера будут размещаться на главной странице интернет магазина бытовой техники и электроники и будут служить для перехода на внутренние страницы: цифровые фотокамеры, мобильные телефоны, ноутбуки, телевизоры, бытовая техника ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $165
Требуется контент-менеджер для написания материалов по тематике: бытовая, цифровая техника, мебель, туризм. Основные требования: - русский язык - эксперт; - 45 статей/обзоров на указанную выше тематику в неделю (от 2000 тыс.символов); ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад