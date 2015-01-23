В чем состоит задание:

Размещение ответов (постов) на форумах (со ссылкой)

Требования к контенту и уникальности:

Целью служит повышения трастовости целевых сайтов размещением живых постов на тематических ветках форумов по интересующей нас тематике. В таких постах планируется давать ответ на запросы живых людей размещая гиперссылку, ссылку, фото либо название целевого сайта.

Размещаем ссылку либо советуем главную страничку сайта, страницу категорий товаров, конкретный товар либо информативную статью. (конкретнее - выбираете определенную тему). Ищем площадки через поисковую систему по информационным целевым запросам.

Ответ по сути заданного вопроса, либо рассказывающем о своем выборе.

Пример поставленного вопроса:

«Пришло время купить телевизор и подключить к нему цифровое TV./

Может быть кто посоветует что нибудь по моим требованиям к телевизору.»

Пример ответа:

«1.Необходимо определиться-плазма или жк? Сделать это можно только самому, без всяких подсказок, глазками. У меня вот дома и то,и другое.Я смотрю только плазму, жена-дети-жк. Вот тут можно посмотреть варианты здесь – ссылка

2.Выбрав технологию- определитесь с диагональю, знатоки здесь немало написали по этому поводу здесь – ссылка

3.Бюджет и производитель. С бюджетом лучше поднапрячься и добавить, чтобы взять девайс поинтереснее-берёте-то себе, любимому. ЖК предлагает пространство для всякого рода фантазий. Себе брал (модель ТВ) здесь – ссылка , по акции пол года назад. Не жалуюсь.»

Порядок работы:

1. Создаем почту (логин и пароль передадите нам в выполненном задании). С ее помощью регистрируемся на форуме, на котором ССЫЛКИ будут видны незарегистрированным пользователям. Форум подбираем в поиске Google - один из "живых" и посещаемых.

2. Ответ на по сути заданного на форуме вопроса, либо рассказывающем о своем выборе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Типы ссылок в постах:

- 20% ссылки на товары картинками (картинка-ссылка)

- 50% ссылок – гиперссылки. Используемые анкоры – Спорт Фуд, Sport Food, сайт, ссылка, здесь, «название товара»

- 30% ссылок – текстовые урлы. (неактивные ссылки)

Дополнительная информация:

Вашу ссылку не должны удалить

В подтверждение выполненной работы вы предоставляете ссылку на выполненную работу.

!!!!!!!!!!!!!!! Само задание: !!!!!!!!!!!

План по продвижению целевых сайтов на форумах за январь

http://www.notus.com.ua

- Главная страница: 15 постов

- В категории «Коммуникаторы и смартфоны» берем урлы с фильтра «производитель» (общее количество брендов - 24)

24 х 3

http://prntscr.com/5vla6g

По 3 поста на каждый бренд с этой картинки (в общем 24 х 3 = 72)

http://www.notus.com.ua/Apple-Store-iPhone-iPhone-6 2 поста

http://www.notus.com.ua/Apple-Store-iPhone-5C 2 поста

http://www.notus.com.ua/Apple-Store-iPhone-iPhone-5S 2 поста

http://www.notus.com.ua/iPhone-4S 2 поста

http://www.notus.com.ua/Apple-iPhone-5-New 2 поста

3 поста на любой товар из категории Apple Store

Типы ссылок в постах:

- 20% ссылки на товары картинками (Картинку обрамляют ссылкой)

- 50% ссылок – гиперссылки. Используемые анкоры – Notus, сайт, ссылка, в нотусе, «название товара», заказал/заказывал, этому, выбор, гляньте, www.notus.com.ua

- 30% ссылок – текстовые урлы. (Текстовая ссылка (как обычная, только неактивная)

ПС – тематику постов с ссылкой на главную брать из перечисленных категорий. Пример: Пост на главную Notus делаем в тренде о телефонах/смартфонах, где сообщаем, например, что купили мультиварку в Notus

Форумы только украинские, кстати, учет работы для удобства будет вестись в общем гугл – доке, какой я вам предоставлю