Требуется написать порядка 40-50 текстов

Требуется создать 10 сайтов о шубах или мехах. Сайты должны носить информационный/энциклопедический характер и статьи для них должны браться в соответствии с популярностью запросов в wordstat.yandex.ru (необходимо подбирать темы для статей, которые содержат хоть какое-то количество ...