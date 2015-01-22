Требуется написать порядка 40-50 текстов

Требуется создать 10 сайтов о шубах или мехах. Сайты должны носить информационный/энциклопедический характер и статьи для них должны браться в соответствии с популярностью запросов в wordstat.yandex.ru (необходимо подбирать темы для статей, которые содержат хоть какое-то количество ...
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Нужно написать 40-50 текстов под ключевые слова для магазина компьютерной техники и телефонов.
Объем каждого текста до 1500 знаков. По 2-3 ключевых слова. Уникальность не меньше 80%
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