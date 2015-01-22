Нужно хорошо разобраться в email маркетинге, и написать максимально большое (в рамках бюджета) число статей на темы, которые интересуют человека, начинающего внедрять email маркетинг. Понимается именно легальный имейл маркетинг, т.е. рассылка писем по базе подписчиков, которые ...
Наполнить мужской сайт статьями про спорт. (Качалка, питание и т.д.)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На мужской интернет-журнал нужно написать цикл статей про спорт: качалка, упражнения, питание, диеты и т.д.
С моей стороны: четкие и понятные ТЗ, быстрая проверка и быстрая оплата.
С Вашей стороны: грамотный, структурированный текст соответствующий ТЗ, соблюдение сроков.
Оплата до 35р/1000 збп
В заявке оставляйте свои предложения и расценки.
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