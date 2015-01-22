Приветствую участников системы! Необходимо написать 3 страницы на сайт компании, которая занимается производством и продажей ЛДСП и ЛМДФ. Объем каждой страницы до 1000-1500 символов. Тематика: - Ламинированная ДСП; - Ламинированная МДФ; - Рамочный профиль; Итого, копирайтинг на 3000-4000 символов
Есть описания товара, нужно его сделать уникальным. Более 1000товаров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот 2 примера описания
http://royalbag.com.ua/t1022-tiding-bag.html
http://royalbag.com.ua/muzhskaya-kozhanaya-sumka-jasper-maine-34.html
Более 1000 товаров, нужно сделать описания уникальными.
Жду предложения по цене!
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