Написать тексты сегодня

Требуется написать (авторский текст и только он!) несколько статей для блога.

Объем каждой от 2800 до 3200 збп.

Основные задачи:

- раскрыть тему

- выполнить тексты по ТЗ

- высокая уникальность (проверка будет осуществляться по нескольким программам, в т.ч. в поисковике, дабы исключить рерайтинг)

- авторская креативность

- живой язык, интересная подача материала

- поменьше "воды", побольше фактов

- стиль - как у журнальных статей

Тематика женская. Ключей нет. Подробное ТЗ (для тех, кто привык работать четко по заданным параметрам) с возможностью проявить свое видение материала (для тех, кто фонтанирует идеями).

Нужно несколько исполнителей (3-6 человек). Каждый получит в работу по 1-3 текста (укажите в заявке, сколько сможете выполнить в течение 4-5 часов с момента начала сотрудничества).

Стоимость - поскольку пишем цельный материал, то оплачивается именно статья, а не знаки - 100 руб. за текст! (в данном случае, к моему глубокому сожалению, не обсуждается - меньше можно, больше - никак).

Предложения рассматриваю только в заявках - в личку или на почту не пишите.