Написать тексты сегодня

Нужен человек готовый написать цикл статей по тематике вклады Опыт работы в банках рф и фин образование обязательно От вас пример работы и о себе - образование опыт А также цена за 1 тыс знаков бп в рублях Для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать (авторский текст и только он!) несколько статей для блога.
Объем каждой от 2800 до 3200 збп.
Основные задачи:
- раскрыть тему
- выполнить тексты по ТЗ
- высокая уникальность (проверка будет осуществляться по нескольким программам, в т.ч. в поисковике, дабы исключить рерайтинг)
- авторская креативность
- живой язык, интересная подача материала
- поменьше "воды", побольше фактов
- стиль - как у журнальных статей
Тематика женская. Ключей нет. Подробное ТЗ (для тех, кто привык работать четко по заданным параметрам) с возможностью проявить свое видение материала (для тех, кто фонтанирует идеями).
Нужно несколько исполнителей (3-6 человек). Каждый получит в работу по 1-3 текста (укажите в заявке, сколько сможете выполнить в течение 4-5 часов с момента начала сотрудничества).
Стоимость - поскольку пишем цельный материал, то оплачивается именно статья, а не знаки - 100 руб. за текст! (в данном случае, к моему глубокому сожалению, не обсуждается - меньше можно, больше - никак).
Предложения рассматриваю только в заявках - в личку или на почту не пишите.
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