Переделать текст

КопирайтингЗавершен7 заявок273 просмотра
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Нужно переделать текстовое описание сайта Weblancer. Текст нужен для размещения здесь www.cadauto3d.com/кто-такой-фрилансер с целью привлечения новых заказчиков и фрилансеров на наш любимый сайт ))

Oплата в WMZ(WMR)

9 лет назад
Cadauto3D
Геворг 
36 летАрмения
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
Выбранный исполнитель
Natalinik7
Наталя 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 отзывов
9 лет назад
$2
2 дня
Программа показала - Цитата: Уникальность текста 98% / 100%. Отличная уникальность текста. Спасибо, Наталя! Рекомендую!
Отличный заказчик. Всегда на связи, понятная постановка задачи и предоплата. Все, что нужно для фрилансера. Рекомендую.
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