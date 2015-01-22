Копирайтинг

Требуется качественный рерайт 1800 знаков. Уникальность: 95%+. Файл прилагается. Оплата по WEBMONEY.
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СЕО-статьи на 1,5К зн с 1-2 КС. Объем 350-400 т зн в месяц, оплата 200 долл в месяц любым удобным способом. Тема - игорный бизнес.
Время для ответа - до 15-00 22.01.15 по Киеву.
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