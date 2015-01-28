Нужно 800 статей, ТЗ c содержанием для статей регулярно будут готовиться статьи примерно по 4–8к символов цена за 1к без пробелов — 35–40 руб кто может срочно начать пишем в скайп advaweb (Официальный) ТЗ сложные, так как часто даю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для раздела новости http://farmprom.net/news нужны статьи:
1) C Новым Годом и Рождеством
Статья должна содержать поздравления для наших клиентами (то есть клиентов http://farmprom.net - фармацевтические предприятие ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ "ФАРМПРОМ"), а также для посетителей сайта. Пожелать всех благ и мира!
Объем статьи не должен быть большим, но и не маленьким (думаю, приблизительно около 2000 символов без пробелов).
2) Расширение ассортимента компании (2000-3000 сбп)
В ассортименте компании появилась новый ассортимент, а именно, …..
Бокс биологической безопасности 2 класса (информации достаточно в источниках в сети) (обширно оптимизированная статья с оригинальным текстом и ключевыми тезисами с ссылками на товар). Вставки из живых фотографий.
+ нужна отдельная статья для раздела http://farmprom.net/laminarnie-moduli/107 Бокс биологической безопасности 2 класса (2000-3000 сбп)
3) Расширение ассортимента компании (2000-3000 сбп).
Ламинарное укрытие над машиной розлива препаратов
Начать необходимо о ламинарных укрытиях, где применяются (в каких отраслях)
Сказать о том, что наше конструкторское бюро на ряду со стандартными решениями готово воплотить любое ТЗ заказчика в готовое решение.
«ТЗ заказчика звучало так: Обеспечить равномерно направленный поток воздуха (0,45 м/с) с последующим его забором через воздухозаборники и последующей фильтрацией через фильтр тонкой очистки НEPA H 14 ( замкнутый цикл с рецеркуляцией)
4) удачная поставка партии 2х V-образных смесителя объемом 540 литров каждый на одно из фарм предприятий (2500-3000 сбп)
В каких отраслях применяются для смешивания чего применяются?
5) поставка ламинарного укрытия для участка Лиофильной сушки (2000-3000 сбп)
4500*2500 мм
Написать о ламинарных потоке, о производимом нами оборудовании (ламинарным шкафах). О том, что мы индивидуально подходим к решению любых задач!
Что системы управления наших установок работают как на отечественном электрооборудовании, так и на системах мировых брендов таких как «Сименс профинет» с помощью которого возможно с высочайшей точностью отслеживать выходные параметры поставляемого оборудования и адаптировать это оборудование в существующую систему управления.
О сложности технического задания. О монтаже и успешном запуске оборудования!
«Сложность данного проекта заключалось в том, что ламинарное укрытие необходимо было крепить в запотолочном пространстве помещения.
Указанный объем не принципиальный, главное, чтобы получились хорошие, полезные статьи.
Цена: 15 грн за 1000 символов без пробелов.
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