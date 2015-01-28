Для раздела новости http://farmprom.net/news нужны статьи:

1) C Новым Годом и Рождеством

Статья должна содержать поздравления для наших клиентами (то есть клиентов http://farmprom.net - фармацевтические предприятие ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ "ФАРМПРОМ"), а также для посетителей сайта. Пожелать всех благ и мира!

Объем статьи не должен быть большим, но и не маленьким (думаю, приблизительно около 2000 символов без пробелов).

2) Расширение ассортимента компании (2000-3000 сбп)

В ассортименте компании появилась новый ассортимент, а именно, …..

Бокс биологической безопасности 2 класса (информации достаточно в источниках в сети) (обширно оптимизированная статья с оригинальным текстом и ключевыми тезисами с ссылками на товар). Вставки из живых фотографий.

+ нужна отдельная статья для раздела http://farmprom.net/laminarnie-moduli/107 Бокс биологической безопасности 2 класса (2000-3000 сбп)

3) Расширение ассортимента компании (2000-3000 сбп).

Ламинарное укрытие над машиной розлива препаратов

Начать необходимо о ламинарных укрытиях, где применяются (в каких отраслях)

Сказать о том, что наше конструкторское бюро на ряду со стандартными решениями готово воплотить любое ТЗ заказчика в готовое решение.

«ТЗ заказчика звучало так: Обеспечить равномерно направленный поток воздуха (0,45 м/с) с последующим его забором через воздухозаборники и последующей фильтрацией через фильтр тонкой очистки НEPA H 14 ( замкнутый цикл с рецеркуляцией)

4) удачная поставка партии 2х V-образных смесителя объемом 540 литров каждый на одно из фарм предприятий (2500-3000 сбп)

В каких отраслях применяются для смешивания чего применяются?

5) поставка ламинарного укрытия для участка Лиофильной сушки (2000-3000 сбп)

4500*2500 мм

Написать о ламинарных потоке, о производимом нами оборудовании (ламинарным шкафах). О том, что мы индивидуально подходим к решению любых задач!

Что системы управления наших установок работают как на отечественном электрооборудовании, так и на системах мировых брендов таких как «Сименс профинет» с помощью которого возможно с высочайшей точностью отслеживать выходные параметры поставляемого оборудования и адаптировать это оборудование в существующую систему управления.

О сложности технического задания. О монтаже и успешном запуске оборудования!

«Сложность данного проекта заключалось в том, что ламинарное укрытие необходимо было крепить в запотолочном пространстве помещения.

Указанный объем не принципиальный, главное, чтобы получились хорошие, полезные статьи.

Цена: 15 грн за 1000 символов без пробелов.