Недвижимость в Болгарии ещё в цене. Квартиры дорожают, дома дешевеют

Интересная и увлекательная статья о ситуации на рынке недвижимости Болгарии, особенности покупки недвижимости, сведения о ликвидности тех или иных объектов.

Можно приводить графики и статистику, истории покупателей или советы профессионалов, опираясь на законы и т.д.

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