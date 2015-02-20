Требуются тестеры-копирайтеры для тестирования и создания контента для нового сайта, посвященному интересному времяпрепровождению, отдыху, занятиям. Требования к кандидатам: активная жизненная позиция, разносторонние интересы, разнообразный образ жизни. Задачи (общие требования): Проводить на сайте 2-3 часа в течение 7-ми дней, ...
Недвижимость в Болгарии ещё в цене. Квартиры дорожают, дома дешевеют
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересная и увлекательная статья о ситуации на рынке недвижимости Болгарии, особенности покупки недвижимости, сведения о ликвидности тех или иных объектов.
Можно приводить графики и статистику, истории покупателей или советы профессионалов, опираясь на законы и т.д.
Ключевые слова:
Недвижимость в Болгарии, квартира в Болгарии, дом в Болгарии, Недвижимость в Болгарии цена
Размер статьи: 6000-7000 знаков
- Похожие заказы
- $25Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужен хороший копирайтер для рерайта текстов на тематику туризма и путешествий. ТЗ и требования будут предоставлены. Сейчас обороты не максимальные, потребуется до 50 текстов в месяц. Размер одной статьи примерно 6к символов. Стоимость 1к ...Копирайтинг159 заявокЗакрыт9 лет назад
написать статью на главную страницу http://www.spb-kareta.ru/ . 2к знаков, оплата 200р.Копирайтинг26 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать текст о компании, предоставляющей услуги разработки веб-сайтов, веб-дизайн, приложения для айфон/андроид. Язык: английский Просьба писать людей хорошо знающих английский язык. P.S: не нужно писать на русском, а потом переводить в переводчках. Я отлично знаю английский ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Написать 10 уникальных продающих статей о покраске автомобильных дисков по 2000 знаков. В каждой статье по 3 заголовка и абзаца. Каждая ключевая фраза - это тема одной статьи, фразу повторить в тексте до 4 раз в разных ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Есть сайт по выполнению контрольных, рефератов и курсовых на заказ. Надо писать описания в карточки заказ. Якобы человеку нужна курсовая и он в описании просит написать работу с приблизительна такими-то требования ... Например, как это ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Все доброго времени суток. Требуются написать несколько статей(обзоров) на тематику игр на андроид. Требование к тексту: Уникальность от 70% по адвего Количество символов от 900 без пробеловКопирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать рерайт всех товаров с этих двух сайтов. http://japan-good.ru http://vladbad.ru Работы много, поэтому дорогие расценки не потяну. Плачу 40-50 рублей за 1000 знаков б/п. P.S. Если ваше расценки выше, не пишите сюда, дабы не нарваться на грубость.Копирайтинг48 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Вам необходимо зарегистрировать свой аккаунт в авито и добавлять новые объекты. Не более 15-20 в день. Лучше делать перерывы, не добавлять постоянно непрерывно. Берите объекты с центра города(кольцо) и голубую, синию и красную ветки. Объекты добавляем ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $300
Нужны тексты по тематике туризм. Рерат без исходников. Главное - грамотность, умение излагать простым и доступным языком. Тема простая, нужно лишь усердие и внимательность. 40 р за 1000 можно выбрать нескольких исполнителейКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад