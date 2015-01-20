Написание нескольких статей

Нужно сделать рерайт всех товаров с этих двух сайтов. http://japan-good.ru http://vladbad.ru Работы много, поэтому дорогие расценки не потяну. Плачу 40-50 рублей за 1000 знаков б/п. P.S. Если ваше расценки выше, не пишите сюда, дабы не нарваться на грубость.