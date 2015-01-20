Задание очень простое: необходимо написать статью на тему "дачная амнистия" в свете последних новостей (сроки действия, возможность продления и т.д., конечно не забыв раскрыть саму суть закона). В тексте необходимо будет указать определенные ключевые слова ...
Статья на тему "Выплата сотрудникам МВД на покупку жилья"
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Здравствуйте, задание очень простое: необходимо написать статью на тему "единовременная выплата сотрудникам мвд на покупку жилья" с использованием ключевых слов (вышлем исполнителю) на несколько тысяч символов (примерный объем тоже в личной переписке).
Требования:
Интересный стиль изложения БЕЗ ошибок (грамматических, стилистических, фактических)
Статья также должна быть уникальной (по ETXT (от 90%) и text.ru (от 70%)).
Дополнительные элементы (списки, таблицы, графики и рисунки в целом) — приветствуются (но не обязательно)
С нас: быстрая оплата по ставке 70 рублей/1000 симв. без пробелов
P.S.: вы сами должны разбираться в теме, поскольку у нас строгая модерация — статья будет размещена на крупном новостном портале
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