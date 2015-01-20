Статья на тему "дачная амнистия"

Задание очень простое: необходимо написать статью на тему "дачная амнистия" в свете последних новостей (сроки действия, возможность продления и т.д., конечно не забыв раскрыть саму суть закона). В тексте необходимо будет указать определенные ключевые слова (вышлем при переписке), объем - несколько тысяч символов.

Требования:

Интересный стиль изложения БЕЗ ошибок (грамматических, стилистических, фактических)

Статья также должна быть уникальной (по ETXT (от 90%) и text.ru (от 70%)).

Дополнительные элементы (списки, таблицы, графики и рисунки в целом) - приветствуются (но не обязательно)

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P.S.: вы сами должны разбираться в теме, поскольку у нас строгая модерация — статья будет размещена на крупном новостном портале