2 технические статьи

Требуется написание 2х уникальных статей на темы:

1) Здоровье программиста(веб-разработчика, дизайнера человека работа которого связанного с сидящим образом жизини), зрение, профилактика упражнения у рабочего места, питание.

Пример статьи http://forum.antichat.ru/threadnav24768-1-10.html

2) Верстка html-макета для e-mail маркетинга, особенности.

Напутствие: Не нужно писать под копирку и уникализировать – делая рерайт! Писать нужно только от себя, обработав предварительно несколько статей на подобную тему! НЕ лить воду и отсебятину, четко факты, цифры, графики(желательно саморучно сделанные), изображения(тоже уникальные).

Оплата 1$ за 1000 знаков. Связь ЛС.