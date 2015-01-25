Необходимо 1 раз в неделю писать текст (статью) на сайт. ВАЖНО! знание рынка ИТ, понимание значения слов удаленный сервер, SaaS, и т.д. Сайт компании www.glserver.ru. Работа, можно сказать, на постоянной основе. Написание текстов для SEO продвижения, но писать ...