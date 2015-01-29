Тексты по тепловым насосам.

"Нужно больше текста..."

Итак, ищется копирайтер, готовый писать грамотные технические статьи, на тему тепловых насосов. Если Вы уже успешно писали статьи на тему отопления, кондиционирования, может даже понимаете принцип их работы - велкам.

В заявках просьба указать примеры работ, а также цены за тысячу знаков.

На данный момент надо красиво и грамотно написать, что такое тепловой насос и подробно описать типы "Вода-вода" и "Грунт-вода" в частности.