Тексты по тепловым насосам.

КопирайтингЗавершен24 заявки278 просмотров
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"Нужно больше текста..."

Итак, ищется копирайтер, готовый писать грамотные технические статьи, на тему тепловых насосов. Если Вы уже успешно писали статьи на тему отопления, кондиционирования, может даже понимаете принцип их работы - велкам.

В заявках просьба указать примеры работ, а также цены за тысячу знаков.

На данный момент надо красиво и грамотно написать, что такое тепловой насос и подробно описать типы "Вода-вода" и "Грунт-вода" в частности.

9 лет назад
sinpotek
Антон 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
bumble-bee125
Юлия 
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$20
4 дня
Несмотря на сложность тематики, человек старается, ищет информацию в интернете, задаёт вопросы - очень хороший подход, результат совместной работы просто отличный. После написания статей по тепловым насосам продолжили сотрудничество по другим сайтам.
Антон - отличный заказчик. Хорошо разбирается в тематике предложенного проекта и компетентно отвечает на возникающие в процессе вопросы. Постоянно на связи, оплата в срок. Сотрудничество на 10+ баллов, надеюсь на продолжение. Рекомендую другим фрилансерам!
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