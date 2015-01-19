Требуется наполнять контентом два сайта

Необходимо сделать качественный рерайт, без воды и ошибок текста главной страницы сатйа. Тематика остекление балконов. Уникальность от 90% по адвего. Срок 1-2 часа. Оплата Qiwi или Webmoney R Жду ваших предложений с ценой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,требуется наполнять два сайта про охоту и рыбалку на постоянной основе (сайты на ДЛЕ).Рерайт 30 р/1000 зн без пробелов.
Лучше всего если вы увлекаетесь охотой и рыбалкой и знаете про что писать.
ТЗ по текстам простое:
1.требуется писать статьи интересные пользователям, которые будут читать (без воды и трехкратного описывания ни чего)
2.Несколько фото 2-3 на статью по теме
3.Размер 2000-3000 символов
4.Текст должен быть оформлен.
Ежедневный объем примерно 10 статей на охоту и 10 статей на рыбалку, пять дней в неделю.Оплата вебмани.
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