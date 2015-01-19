Требуется наполнять контентом два сайта

$30
КопирайтингЗакрыт5 заявок214 просмотров
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Добрый день,требуется наполнять два сайта про охоту и рыбалку на постоянной основе (сайты на ДЛЕ).Рерайт 30 р/1000 зн без пробелов.

Лучше всего если вы увлекаетесь охотой и рыбалкой и знаете про что писать.

ТЗ по текстам простое:

1.требуется писать статьи интересные пользователям, которые будут читать (без воды и трехкратного описывания ни чего)

2.Несколько фото 2-3 на статью по теме

3.Размер 2000-3000 символов

4.Текст должен быть оформлен.

Ежедневный объем примерно 10 статей на охоту и 10 статей на рыбалку, пять дней в неделю.Оплата вебмани.

9 лет назад
onix700
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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