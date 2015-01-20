Переделать текст для сайта

Требуется написать 5 статей на разные темы по строительству и дизайну (ориентировочно 2 по строительству и 3 по дизайну) не менее 2000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать текст уникальный, относительно исходного и естественно максимально уникальным к друг:
http://sm-story.ru/dostavka.html
http://sm-story.ru/Garantiya.html
и написать одну тематическую новость 2000 символов про видеорегистраторы Street Storm
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