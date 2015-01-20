Внесение объектов в авито(15-20 дней в неделю)

На постоянную работу требуется составитель ТЗ для статей для сайта женской тематики. Обязательные требования: опыт работы в составлении ТЗ для статей Знание женской тематики Умение работать с вордстат (сбор поисковых фраз и проверка частотности) Умение работать с ...
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Вам необходимо зарегистрировать свой аккаунт в авито и добавлять новые объекты.
Не более 15-20 в день. Лучше делать перерывы, не добавлять постоянно непрерывно.
Берите объекты с центра города(кольцо) и голубую, синию и красную ветки.
Объекты добавляем от 100 тыс руб.
Тексты короткие, абсолютно уникальные, фотография 1-3 штуки (фасад здания, внутри помещение) (ищите у конкурентов в авито( обрезаете надпись авито) в поиске вносите адрес и искать в разделе коммерческая недвижимость - https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam/magazin?q=%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+10 или в циане,(без цифр фото) видео: https://www.youtube.com/watch?v=jdC8tgF_Wac ) если не нашли, то уменьшайте немного наши фото, что бы код фотографии был немного другим, но это исключение.
12 вмр объект.
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